POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigungen - Unfälle

Stödtlen: Kurve geschnitten und weitergefahren

Gegen 19:30 Uhr fuhr am Montag eine 20-Jährige mit ihrem Audi die K3210 von Eck am Berg in Richtung Tannhausen. In einer Linkskurve kam ihr ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens auf ihrer Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 20-Jährige aus und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall verletzte sich die Frau leicht und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Westhausen: Auffahrunfall

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Montag eine 24-jährige BMW-Fahrerin gegen 15:40 Uhr auf der B29, als sie in Richtung Westhausen unterwegs war, auf einen vor ihr haltenden VW eines 56-Jährigen auf. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Kirchheim am Ries: Scheibe eingeschlagen

An einem Mercedes, welcher an einem Parkstreifen in der Brühlstraße abgestellt war, wurde zwischen Samstag, 15:45 Uhr, und Montag, 8:50 Uhr, die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an Grundschule

Unbekannte Vandalen setzten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, an einer Grundschule in der Szekesfehervarer Straße eine Bank in Brand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Eine 29-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Montag, gegen 5:50 Uhr, die B29 in Richtung Westhausen. Als sie an der Abzweigung nach links auf die B290 in Richtung Ellwangen abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden VW, welcher auf der B29 von Westhausen nach Aalen unterwegs war. Die 29-Jährige Opel-Lenkerin sowie der 45-jähirge VW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

