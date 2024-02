Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand einer Gartenhütte, von Fahrbahn abgekommen und aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

Aalen (ots)

Bühlertann: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagnachmittag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer die L1072 von Kottspiel in Richtung Bühlertann. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich, hierbei wurde der 57-Jährige schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Der Fahrer des VW kam zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Satteldorf: Brand einer Gartenhütte

Gegen 2:20 Uhr am Dienstagnacht kam es in der Straße Alte Steige zum Brand einer Gartenhütte. Die Feuerwehr Satteldorf war mit drei Fahrzeugen und 23 Wehrleuten im Einsatz, um den Brand zu löschen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen kam es in Folge eines technischen Defekts zu dem Brand. Die genaue Brandursache ist jedoch noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Crailsheim: Aggressiver Mann wird in Gewahrsam genommen

Gegen 1:00 Uhr am Dienstag wurde von einem Anrufer ein Mann vor der Asylunterkunft in der Friedrich-Heyking-Straße gemeldet, welcher laut herumschreie und ein Messer bei sich trage. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zog sich der Mann in einen Duschraum zurück und verbarrikadierte sich dort zunächst. Die Beamten konnten die Türe jedoch öffnen und den Raum betreten. Da der Mann sich weiterhin aggressiv verhielt und den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete wurde letztlich Pfefferspray eingesetzt. Daraufhin konnten die Beamten den Mann fixieren. Beim Anschließenden Transport zur Dienststelle verhielt sich der 19-Jährige weiter unkooperativ und leistete Widerstand. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten fortwährend. Er musste den Rest der Nacht nun in einer Gewahrsamszelle verbringen. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell