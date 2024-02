Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Revierleiter Andreas Lindauer verabschiedet sich - Stellvertreter Friedhelm Veigel übernimmt kommissarisch

Aalen (ots)

Der Leiter des Polizeireviers Winnenden, Herr Erster Polizeihauptkommissar Andreas Lindauer, wurde am Freitag nach insgesamt 44 Dienstjahren von Polizeipräsident Reiner Möller in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der 60-Jährige startete seine Ausbildung im März 1980 bei der damaligen Bereitschaftspolizei in Göppingen. Seit September 1981 verrichtete er seinen Dienst bei der ehemaligen Polizeidirektion Waiblingen. Im Juli 1996 stieg er in den gehobenen Polizeidienst auf und seit Oktober 2018 leitete der Erste Polizeihauptkommissar schließlich das Winnender Polizeirevier. Zum 01.03.2024 hängt der frisch gebackene Großvater nun seine Uniform an den Nagel und möchte sich künftig besonders seiner Familie widmen. Daneben möchte der passionierte Radfahrer mindestens so viel Zeit wie bisher auf seinem Drahtesel verbringen und plant bereits mehrere Reisen.

Bis zur Neubesetzung der vakanten Stelle im Herbst 2024 wird sein bisheriger Stellvertreter, Herr Erster Polizeihauptkommissar Friedhelm Veigel, die Leitung des Winnender Reviers kommissarisch übernehmen. EPHK Veigel ist bereits seit März 2017 stellvertretender Leiter des Polizeireviers und dadurch mit den Gegebenheiten in Winnenden bestens vertraut.

Polizeipräsident Reiner Möller dankte dem künftigen Pensionär für dessen hervorragende Arbeit und seinen Einsatz in über 40 Dienstjahren in unterschiedlichsten Funktionen und nun zuletzt als Leiter des Polizeireviers in den letzten knapp fünfeinhalb Jahren und wünschte ihm alles Gute für den Ruhestand. Gleichzeitig dankte er Friedhelm Veigel für seine Bereitschaft, den neuen Verantwortungsbereich vorübergehend zu übernehmen und wünschte ihm und seinem Team ein ebenso glückliches Händchen bei seinen künftigen Aufgaben, wie es sein Vorgänger stets hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell