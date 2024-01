Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pkw kollidiert mit Baum und gerät in Brand - 2 Personen schwer verletzt

Kerken (ots)

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Kerken mit seinem VW Golf die Klever Str. aus Richtung Geldern in Richtung Nieukerk. In Höhe Bömannsweg kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw in Brand und schleuderte auf die Fahrbahn zurück, wo er mit einem Skoda einer 61-jährigen Fahrerin aus Geldern kollidierte. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Der Fahrer des VW konnte sich aus dem Pkw befreien. Durch den Rettungsdienst wurden die beteiligten Fahrzeugführer zunächst vor Ort versorgt und durch die alarmierte Feuerwehr wurde der brennende Pkw gelöscht. Der 20-jährige musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt werden. Die Skoda-Fahrerin wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die Klever Str. in beide Richtungen gesperrt.

