POL-KLE: Geldern - Einbruch: Täter entwenden Süßigkeiten

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (24. Januar 2024), 13:55 Uhr und Donnerstag (25. Januar 2024), 11:00 Uhr, kam es an der Stauffenbergstraße in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in ein Gebäude und beschädigten dort mehrere Türen. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter einen Rollcontainer, auf welchem sich Süßigkeiten im mittleren dreistelligen Wert befunden hatten. Den Rollcontainer ließen die Täter vor dem Gebäude zurück und entfernten sich dann, mit den Süßigkeiten, von der Örtlichkeit. Über die Art bzw. Sorte und die genaue Anzahl der Süßigkeiten kann die Polizei keine weiteren Angaben machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

