Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve/ Weeze- Eigentümer gesucht

Wem gehören die Messingvasen auf dem Bild?

Kreis Kleve / Weeze (ots)

Am Dienstag (23. Januar 2024) fand ein Weezer am Bahnhof von Weeze fünf Messingvasen. Die Vasen lagen im Bereich des Fahrradständers an der Weller Straße und stammen vermutlich von einem Friedhof. Die Polizei fragt, wer vermisst eine solche Vase? Hinweise werden von der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

