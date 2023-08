Wesel (ots) - Am Sonntagmorgen (6. August 2023) kam es gegen 4.10 Uhr zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten auf dem Aaperweg in Höhe des evangelischen Krankenhauses in Wesel. Eine Rettungswagenbesatzung wurde zu diesem Zeitpunkt auf einen lauten Knall aufmerksam. Der Zigarettenautomat wurde offenbar gesprengt und dabei stark beschädigt. Einige ...

