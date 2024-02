Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizei geht derzeit nicht von einer konkret bestehenden Gefahrenlage aus

Aalen (ots)

Aalen: Polizei geht derzeit nicht von einer konkret bestehenden Gefahrenlage aus

Das Polizeipräsidium Aalen wurde am Samstag seitens Vertretern einer Schule über einen Schüler in Kenntnis gesetzt, der besorgniserregende Fantasien von sich gegeben habe. Zur Verifizierung des Sachverhalts wurden entsprechende polizeiliche Ermittlungen eingeleitet und mit dem benannten Schüler gesprochen. Demnach geht die Polizei derzeit nicht von einer konkret bestehenden Gefahrenlage aus. Entgegen bestehender Verlautbarungen wurde nach bisheriger Kenntnis der Polizei kein vermeintlicher Amoklauf angedroht. Die Polizei steht weiterhin im Austausch mit den Schulverantwortlichen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell