POL-NE: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Dormagen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19.01.) der Inhalt einer Kunststoffmülltonne an der Koniferenstraße in Ückerath in Brand. Ein Nachbar hatte das Feuer in der braunen Tonne für Gartenabfälle bemerkt und den Eigentümer des Einfamilienhauses informiert. Mit Schnee löschten die Männer gemeinsam die Flammen. Der Kunststoffbehälter brannte dennoch komplett ab. Die Fassade des Einfamilienhauses wurde ...

