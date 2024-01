Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand einer Mülltonne

Dormagen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19.01.) der Inhalt einer Kunststoffmülltonne an der Koniferenstraße in Ückerath in Brand. Ein Nachbar hatte das Feuer in der braunen Tonne für Gartenabfälle bemerkt und den Eigentümer des Einfamilienhauses informiert.

Mit Schnee löschten die Männer gemeinsam die Flammen. Der Kunststoffbehälter brannte dennoch komplett ab. Die Fassade des Einfamilienhauses wurde durch Rußspuren in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell