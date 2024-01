Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Eigentümer

Neuss (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach den Eigentümern von zwei Fahrrädern. Am Sonntagnachmittag (14.01.), gegen 15 Uhr, machte sich ein 41- jähriger Neusser an einem grauen Damenrad des Herstellers "Cyco" zu schaffen. Dieses stand im Bereich eines Nebeneingangs der Polizeiwache Neuss (Jülicher Landstraße 178) in einem Fahrradständer abgestellt. Polizisten konnten den Tatverdächtigen mit dem Rad auf der Bergheimer Straße / Rosmarienstraße antreffen. Das Damenrad wurde sichergestellt. Am 29.12. (Freitag), gegen 01 Uhr, stellten Polizisten in der Neusser Innenstadt ein Mountainbike der Marke Giant in den auffallenden Farben orange, türkis und schwarz sicher. Ein 43- jähriger Neusser war mit diesem auf der Michaelstraße unterwegs und gab im Rahmen einer Personenkontrolle an, das Rad im Bereich der Niederstraße gefunden zu haben.

Das Kriminalkommissariat 21 sucht die Eigentümer, sie sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 melden.

