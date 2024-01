Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Witterungsbedingte Einsätze der Polizei im Kreisgebiet

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Mittwoch (17.01.) kam es in der Zeit von 14:00 bis 20:00 Uhr aufgrund von Schneefällen zu 68 witterungsbedingten Verkehrsunfällen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch diese Unfälle eine Person schwer sowie zwei Menschen leicht verletzt. Es kam zu einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von circa 208.400 Euro.

Gegen 14:45 Uhr kam es an der Einmündung der L32 / L116 in Jüchen zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Mönchengladbach rutschte mit seinem Pkw witterungsbedingt in einen an der Kreuzung stehenden Pkw einer 48 Jahren alten Korschenbroicherin. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mönchengladbacher wurde leicht verletzt.

Gegen 16:45 Uhr kam es in Korschenbroich zu einem weiteren witterungsbedingten Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße "An Heldsmühle" in Fahrtrichtung Borrenstraße, als es zu einem Zusammenstoß mit einem 4-Jährigen kam, welcher von links über die Fahrbahn auf die gegenüberliegende Straßenseite lief. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei appelliert an die Autofahrer, ihre Fahrweise an die winterlichen Witterungsbedingungen anzupassen. Dazu gehören unter anderem eine Reduzierung der Geschwindigkeit und eine Erhöhung des Sicherheitsabstandes zum Vorausfahrenden. Fahrzeugscheiben und Beleuchtungseinrichtungen müssen vor Fahrtantritt von Schnee und Eis befreit werden. Gucklöcher geben keine ausreichende Sicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Außerdem schreibt der Gesetzgeber bei winterlichen Straßenverhältnissen die Verwendung geeigneter Winterreifen vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell