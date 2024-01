Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerverletzter Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw

Neuss (ots)

Ein 73-jähriger Neusser bog am Dienstag (16.01.) gegen 12:50 Uhr mit seinem Pkw von der Engelbertstraße in die Adolfstraße ab und stieß mit einem 68-jährigen Radfahrer zusammen. Dieser befuhr die Engelbertstraße und überquerte die Adolfstraße. Durch den Zusammenstoß kam der Neusser Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und wertet auch aus, ob der Pkw-Fahrer durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde.

Vorsicht beim Abbiegen: Falsches Verhalten beim Abbiegen zählt im Rhein-Kreis Neuss zu den Hauptunfallursachen. In der Straßenverkehrsordnung heißt es in §9 Absatz III: Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen, Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dies gilt auch gegenüber Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Auf zu Fuß Gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen; wenn nötig, ist zu warten.

