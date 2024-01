Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Kirchen ein

Dormagen (ots)

Unbekannte warfen nach ersten Erkenntnissen die Fensterscheibe einer Kirche an der Ostpreußenallee in Dormagen ein. Durch das beschädigte Fenster gelangten diese in das Gebäudeinnere. In der Cafeteria durchwühlten die mutmaßlichen Tatverdächtigen mehrere Schränke und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Es wurde Bargeld entwendet.

Die Tatzeit soll zwischen Sonntag (14.01.), circa 15:00 Uhr, und Montag (15.01.), circa 08:10 Uhr, liegen.

Am Dienstag (16.01.) erhielten eingesetzte Beamte Kenntnis über einen weiteren Einbruch in eine Kirche in Dormagen. Diese befindet sich an der Sebastian-Bach-Straße. Unbekannte hebelten in der Zeit von Montag (15.01.), circa 18:25 Uhr auf Dienstag (16.01.), circa 07:30 Uhr, ein Metalltor sowie mehrere Türen auf. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen beschädigten eine Scheibe und durchsuchten mehrere Schränke. Es wurden Gegenstände sowie Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell