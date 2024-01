POL-NE: Neusser stürzt mit Kraftrad

Dormagen (ots) - Gleich bei sieben PKW wurden Montagnacht (15.1.), in der Zeit von 00:30 Uhr bis 05:15 Uhr, die Scheiben eingeschlagen. Alle standen zu der Zeit auf einem Parkplatz an der Straße "Am Rübenweg" im Ortsteil Horrem und waren augenscheinlich durchwühlt und nach Wertgegenständen abgesucht worden. Auch auf dem Parkplatz an der Straße "Unter den Hecken" in der Stadtmitte wurde am Montag zwischen 10:00 Uhr ...

