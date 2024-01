POL-NE: In Heizzentrale eingebrochen

Neuss (ots) - Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu zwei Verkehrsunfällen in Neuss aufgenommen und sucht Zeugen. Am Samstag (13.01.), gegen 13:45 Uhr, stürzte eine 78- jährige Neusserin in einer Buslinie und verletzte sich dadurch leicht. Der Bus befuhr die Krefelder Straße in Richtung Further Straße. Im Bereich der Kreuzung " Krefelder Straße / Gielen Straße / Further Straße / Theodor-Heuss-Platz" ...

mehr