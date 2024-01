Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Scheiben an Fahrzeugen eingeschlagen

Neuss (ots)

Am Fahrbahnrand der Breslauer Straße in Neuss schlugen Unbekannte an zwei Fahrzeugen die Seitenscheibe ein. Ein Pkw war in der Zeit von Montag (25.12.), 08:00 Uhr, bis Montag (08.01.), 07:10 Uhr, an der Straße geparkt. Das zweite Fahrzeug stand von Freitag (05.01.), 17:00 Uhr, bis Montag, 17:00 Uhr, am Fahrbahnrand. Ob etwas entwendet wurde, wird ermittelt.

In einem Parkhaus an der Breslauer Straße soll es ebenfalls zu Pkw-Aufbrüchen gekommen sein.

Die mutmaßlichen Tatverdächtigen schlugen in der Zeit von Mittwoch (03.01.), 14:00 Uhr, bis Montag (08.01.), 10:30 Uhr, die Seitenscheiben dreier geparkter Fahrzeuge ein. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Tablet entwendet. Ob die Unbekannten weitere Gegenstände entwendet haben, ist Teil der Ermittlungen.

Am Montag (08.01.) erschien eine Krefelderin bei der Polizei und meldete, dass Unbekannte Bargeld sowie einen Laptop aus ihrem Pkw entwendet haben. Das Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen am Montag, gegen 16:50 Uhr, in einem Parkhaus an der Breslauer Straße in Neuss geparkt. Als die Dame um etwa 18:10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl. Wie die Unbekannten das Fahrzeug öffneten, ist Teil der Ermittlungen.

Ein weiteres Fahrzeug wurde an der Hessenstraße in Neuss angegangen. Am Montag, zwischen circa 14:00 Uhr und 15:10 Uhr, schlugen mutmaßliche Tatverdächtige die Seitenscheibe ein und entwendeten einen Laptop sowie zwei Mobiltelefone aus dem Fahrzeuginneren.

Zeugen, welche in den angegebenen Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Autoaufbrecher gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. Eine Scheibe ist kein großes Hindernis und schnell eingeschlagen. Oder sie nutzen das "keyless-go" System indem sie die Funkwellen mit elektronischen Geräten verlängern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell