POL-NE: Polizei fragt: wem gehören diese Damenhandtaschen?

Grevenbroich (ots) - Da ein 28-jähriger Grevenbroicher sich die Videoaufzeichnungen einer Bar an der Bahnstraße in Grevenbroich angesehen hatte, erkannte er einen Einbrecher wieder und hielt diesen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Am Sonntag (07.01.) brach nach ersten Erkenntnissen gegen 12:30 Uhr ein 52-jähriger Mann in eine Bar an der Bahnstraße ein. Hierzu hatte er offenbar ein Fenster der Bar geöffnet ...

mehr