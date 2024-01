Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher wiedererkannt - Festnahme und Vorführung

Grevenbroich (ots)

Da ein 28-jähriger Grevenbroicher sich die Videoaufzeichnungen einer Bar an der Bahnstraße in Grevenbroich angesehen hatte, erkannte er einen Einbrecher wieder und hielt diesen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Am Sonntag (07.01.) brach nach ersten Erkenntnissen gegen 12:30 Uhr ein 52-jähriger Mann in eine Bar an der Bahnstraße ein. Hierzu hatte er offenbar ein Fenster der Bar geöffnet und sich so Zugang zu dieser verschafft. Anschließend entwendete er die Kasse und entfernte sich wieder. Gegen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr kehrte der Mann abermals in die Bar zurück und entwendete nun diverse Alkoholflaschen. Diese Vorgänge hatte der 28-jährige Barbetreiber, nachdem er den Einbruch festgestellt hatte, auf der Videoaufzeichnung beobachtet. Als der Grevenbroicher sich dann gegen 15:40 Uhr an einem benachbarten Kiosk aufhielt, erkannte er den dort ebenfalls anwesenden 52-jährigen wohnungslosen Mann wieder.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn zu einer Polizeiwache, wo weitere polizeiliche Maßnahmen, wie Abgabe einer Blutprobe, auf ihn warteten.

Der Mann wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Das Kriminalkommissariat 12 führt die weiteren Ermittlungen.

