Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte werfen brennenden Karton auf Kita-Gelände

Korschenbroich (ots)

Zwei Unbekannte sollen am Freitag (05.01.), gegen 13:45 Uhr, einen brennenden Karton auf das Gelände einer Kindertageseinrichtung an der Straße "Am Kerper Weiher" in Glehn geworfen haben.

Ein Kind hatte den Vorfall beobachtet und eine Erzieherin informiert. Die konnte den Brand löschen. Es entstand kein Sachschaden und es wurde niemand verletzt.

Bei den Tätern soll es sich um eine männliche und eine weibliche Person handeln. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

