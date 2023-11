Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: Firmeneinbruch im Real Markt in Brakel

Brakel (ots)

Bei Ermittlungen nach einem Einbruch in den Real Markt in Brakel sucht das zuständige Kriminalkommissariat Zeugen. Am 25.11.2023 drangen gegen 22:03 Uhr drei maskierte Täter in den Markt der Firma Real in der Warburger Straße 38 ein. Dabei löste die dortige Alarmanlage aus. Die drei Täter verschafften sich den Zutritt in die Tatörtlichkeit, indem sie die Haupteingangstür mittels eines Tischfußes einwarfen. Anschließend entwendeten sie eine zu diesem Zeitpunkt nicht bekannte Menge an Zigaretten. Durch die aufgebrochenen Türen und dem beschädigten Zigarettenschrank entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Täter flüchteten im Anschluss mit einem Pkw. Das zuständige Kriminalkommissariat fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Brakeler Bereich gesehen oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen. /lud

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell