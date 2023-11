Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Einbruch bei Mc Donalds

Bad Driburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell zu einem Einbruch in Bad Driburg. Dort versuchten unbekannte Täter in der Nacht des 24.11.2023, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 08:00 Uhr, in die Mc Donalds Filiale der Dringenberger Straße 91 einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam den Zutritt zu dem Gebäude zu erlangen, der Versuch scheiterte jedoch. Ob die Täter den Versuch abbrachen, weil sie während der Tatausführung gestört wurden kann bisher nicht gesagt werden. Das Kriminalkommissariat 3 der Kreispolizeibehörde Höxter fragt nun: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, die zur genannten Zeit in der Umgebung aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen. /lud

