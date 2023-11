POL-HX: Zwei Autos bei Unfall erheblich beschädigt

Beverungen (ots) - Ein Sachschaden von immerhin 2.000 Euro entstand bei einer Unfallflucht in Beverungen, die sich bereits Anfang November ereignet hat. Nun werden Zeugen gesucht. In dem Zeitraum vom Dienstag, 7. November, ab etwa 18.30 Uhr, bis zum Mittwoch, 8. November, gegen 18 Uhr, stellte ein 24-jähriger Höxteraner seinen grauen Hyundai im Sankt-Florians-Weg in Beverungen ab. Als er am nächsten Tag zu seinem ...

