Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Beverungen

Beverungen (ots)

Am Mittwoch, 8. November, in der Zeit von 16 - 19.30 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer in der Danziger Straße in Beverungen einen grünen Pfosten. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Pfosten befand sich auf einer Grundstücksausfahrt und weist starke Beschädigungen auf. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen./Rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell