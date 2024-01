Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verkehrsunfälle in Neuss - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu zwei Verkehrsunfällen in Neuss aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Samstag (13.01.), gegen 13:45 Uhr, stürzte eine 78- jährige Neusserin in einer Buslinie und verletzte sich dadurch leicht. Der Bus befuhr die Krefelder Straße in Richtung Further Straße. Im Bereich der Kreuzung " Krefelder Straße / Gielen Straße / Further Straße / Theodor-Heuss-Platz" bremste er ab, woraufhin die Neusserin, die im hinteren Bereich des Busses saß, nach ersten Erkenntnissen zu Boden stürzte. Ob das Bremsverhalten des Busfahrers ursächlich für den Sturz der 78- Jährigen war, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Personen, insbesondere Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens ebenfalls in der Buslinie aufhielten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen, sofern sie sachdienliche Angaben machen können.

Am Freitag (12.01.), gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 35- jähriger Neusser mit seinem Fahrrad die Nierenhofstraße in Fahrtrichtung Bergheimer Straße. Im Einmündungsbereich "Nierenhofstraße / Lorbeerstraße" bog ein ihm entgegenkommender Pkw nach links auf die Lorbeerstraße ein. Der 35- Jährige konnte eine Kollision mit dem Pkw eines 61- jährigen Neussers zwar durch starkes Abbremsen verhindern, allerdings stürzte er dennoch mit seinem Rad und verletzte sich dabei leicht. Pesonen, die den Unfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell