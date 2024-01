Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Scheiben mehrerer PKW eingeschlagen

Dormagen (ots)

Gleich bei sieben PKW wurden Montagnacht (15.1.), in der Zeit von 00:30 Uhr bis 05:15 Uhr, die Scheiben eingeschlagen. Alle standen zu der Zeit auf einem Parkplatz an der Straße "Am Rübenweg" im Ortsteil Horrem und waren augenscheinlich durchwühlt und nach Wertgegenständen abgesucht worden.

Auch auf dem Parkplatz an der Straße "Unter den Hecken" in der Stadtmitte wurde am Montag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr die Scheibe eines PKW eingeschlagen. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

Ebenfalls am Montag, zwischen 10:40 und 12:00 Uhr, wurde bei einem Fahrzeug, das auf der Helbüchelstraße geparkt war, die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen ein Rucksack.

In der Zeit von Montag, 18:30 Uhr, bis Dienstag (16.1.), 05:30 Uhr, wurde die Scheibe eines PKW eingeschlagen, der auf der Kölner Straße geparkt war. Unbekannte durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell