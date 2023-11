Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Versuchter Einbruch in eine Parfümerie

Hamminkeln (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag, den 14.11.2023, auf Dienstag, den 15.11.2023, durch Einschlagen einer Glastür in eine Parfümerie Am Kirchplatz einzudringen.

Hierzu benutzten die Täter einen Gullideckel, den sie in der Nähe des Geschäftes zunächst aus dem Boden hoben und im weiteren Verlauf gegen die Glaseingangstüren schlugen.

Die Glastür wurde beschädigt, brach aber nicht.

Ein Zeuge hörte in der Nacht um 2 Uhr verdächtige Geräusche.

Wer hat ebenfalls verdächtige Feststellungen gemacht und kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 - 107 0.

CD

