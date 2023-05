Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Wohnhausbrand mit fünf Verletzten

Wadgassen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Floßstraße in Wadgassen zu einem Wohnhausbrand. Gegen 01:38 Uhr erfolgten entsprechende Meldungen an die Integrierte Leitstelle bzw. die Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte, war das Feuer in einer Erdgeschosswohnung des betroffenen Mehrparteienhauses ausgebrochen. Alle 8 Hausbewohner konnten sich noch selber in Sicherheit außerhalb des Gebäudes bringen, jedoch wurden 5 Personen im Alter zwischen 11 und 34 Jahren durch Rauchgaseinatmung verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Brand konnte durch die Feuerwehrleute rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Allerdings ist das Gebäude aufgrund der Rauchgasausbreitung derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und wird mit speziell ausgebildetem Personal am Brandort die Spurensicherung zur Erforschung der Brandursache betreiben.

