Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei ermittelt nach Verschwinden eines Vogels

Überherrn (ots)

Von Samstag auf Sonntag fehlte der Jagdschule am Linslerhof in Überherrn ein Waldkauz. Es handelt sich um einen sibirischen Uhu mit braun-weißem Gefieder, der in einer Vogelvoliere untergebracht war. Wie Berechtigte jedoch feststellen konnten, war der Vogel am Sonntagmorgen wieder - unversehrt und wohlbehalten - an seinem Platz im Gehege. Da das Tier sich aber nicht selbst befreien konnte und eine gewisse Spurenlage vorhanden ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ob die unbekannte Täterschaft den Uhu gezielt entwendet hat oder ihn nur kurzzeitig aus seinem Gehege befreien wollte, ist derzeit unklar. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer (06831) 9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

