POL-SLS: Brand in leerstehendem Wohnblock in 66763 Dillingen/Saar

Dillingen/Saar (ots)

Am Montag, den 08.05.2023, kam es gegen 17:30 Uhr zum Brand in einem leerstehenden Mehrparteienhaus in Dillingen/Saar. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Eingangsbereich des fünfstöckigen Gebäudes bereits im Vollbrand. Die Wehrleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten bei der Absuche des Gebäudes keine Personen feststellen. Verletzt wurde somit niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Dillingen war mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort.

Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe und zum genauen Tathergang dauern an. In die Brandursachenermittlung war auch die Tatorteinheit des Kriminaldienstes Saarlouis eingebunden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer "06831/901-0" in Verbindung zu setzen.

