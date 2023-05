Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht mit hohem Sachschaden nach unerlaubtem Überholmanöver auf der BAB 620, Höhe Saarlouis-Mitte

66740 Saarlouis (ots)

Am 14.05.2023 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem unerlaubten Überholmanöver auf der BAB 620 in Höhe der Anschlussstelle Saarlouis-Mitte in Fahrtrichtung Luxemburg. Ein auf der linken Fahrspur fahrender, schwarzer Seat Ibiza wurde von einem dunklen Pkw über die rechte Fahrspur überholt. Hierbei kam es zum Kontakt beider Fahrzeuge, wodurch an dem Pkw auf der Überholspur ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe entstand. Nach dem Unfall fuhr das überholende Fahrzeug weiter in Richtung Luxemburg. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

