Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Unfälle - Fahrraddiebstahl - Einbruch

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Glastüre beschädigt

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde die Glaseingangstüre zur Mensa am Bildungszentrum Weinstadt beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Fensterscheibe beschädigt

Am Montag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 14 Uhr wurde eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Goethestraße beschädigt. Am Fensterglas ist eine rundliche Beschädigung von ca. 2 cm Durchmesser entstanden, diese wurde evtl. durch einen Gegenstand, der mit hoher Geschwindigkeit auf die Scheibe geprallt ist, verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr wurde ein Audi, der auf dem Waldparkplatz in der Edelweißstraße geparkt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Fahrrad entwendet

In der Ziegelbachstraße drangen zwischen letzten Samstagabend und Sonntagmittag Unbekannte in die Tiefgarage eines Wohnhauses ein. Dort wurde das Fahrrad der Marke Cube im Wert von mehreren Hundert Euro endwendet. Die Täter haben hierzu das Fahrradschloss aufgebrochen. Hinweise die zur Tataufklärung beitragen, wird nun von der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegengenommen.

Fellbach: Radunfall

Eine 57-jährige Fußgängerin querte am Montagabend gegen 20.45 Uhr einen Radweg in der Stuttgarter Straße und übersah dabei einen Radfahrer. Dieser bremste, stieß mit der Fußgängerin zusammen und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Der 20-jährige Radfahrer blieb unversehrt. Der Schaden am Rad beläuft sich auf 200 Euro.

Fellbach: Diebstahl von Fahrrad

In der Esslinger Straße wurde am Montag ein Fahrrad der Marke Müsing entwendet. Das Rad war unweit der U-Bahnhaltestelle in der Esslinger Straße abgestellt, als die Diebe das Schloss gewaltsam öffneten und so das Rad mitnehmen konnten. Die Polizei Fellbach bittet nun um sachdienliche Hinweise zur Tat, die am Montagabend in der Zeit zwischen 19 Uhr und 22 Uhr verübt wurde und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Alfdorf: Einbruch

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montagabend widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hans-vom-Holtz-Straße. Sie hatten hierzu eine Kellertür aufgebrochen und entwendeten aus dem Gebäude aufgefundenes Bargeld. Die Polizei Schorndorf bittet nun unter Tel. 07181/2040 um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen, das zwischen 16 Uhr und 20 Uhr verübt wurde.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Mittleren Uferstraße ereignete sich am Montag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15.20 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Rangieren gegen einen abgestellten Motorroller und beschädigte diesen erheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne den Vorfall zu melden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell