POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 10

Pforzheim (ots) - Erneut sind mehrere Autos in Pforzheim am Mittwochmorgen von einem noch Unbekannten mutwillig beschädigt worden. Im Bereich der Humboldtstraße zerkratzte der Täter im Zeitraum zwischen 8:30 und 12:30 Uhr mindestens vier Fahrzeuge. Die Schadenshöhe ist noch unklar. In wieweit dieser neuerliche ...

mehr