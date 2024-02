POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Erneut mutwillig beschädigte Fahrzeuge - Bezug zur Pressemitteilung vom 12.02.2024, 13:49 Uhr

Ispringen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Firma in der Industriestraße in Ispringen eingedrungen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 01:00 Uhr zunächst auf den Firmenhof und hebelten dort gewaltsam einen Baucontainer auf, aus ...

