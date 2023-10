POL-MFR: (1216) Bedrohung mit Messer

Zirndorf (ots) - In der Nacht von Samstag (21.10.2023) auf Sonntag (22.10.2023) zerstörten Unbekannte ein Holzkunstwerk in Ammerndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum zerstörten Unbekannte ein Holzkunstwerk in der Vogtsreichenbacher Straße in Ammerndorf. Das Kunstwerk ist an einer Grünfläche aufgebaut und stellt zwei auf einer Bank sitzende Musiker dar. Die Unbekannten ...

