Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fiel um 02:00 Uhr einer Streife des Polizeireviers Weinheim ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Radfahrer zuvor auf der Weinheimer Kerwe gewesen war und dort vermutlich mehr als nur einen über den Durst getrunken hatte. Ein Atemtest ergab nämlich einen Wert von über 1,8 Promille. Daher musste der Mann mit auf die Wache und Blut abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sein Fahrrad wurde auf dem Polizeirevier bis zur Erlangung der Fahrtauglichkeit verwahrt, da niemand das Fahrrad in der Nacht abholen konnte.

Der 31-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Ebenso erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell