POL-MA: Heidelberg: Müllfahrzeug überrollt Fahrer - schwer verletzt

Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr wurde der Fahrer eines Müllfahrzeugs im Elisabethenweg beim Entleeren der Mülltonnen vom eigenen unbemannten Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge stieg der 51-jährige Fahrer an der abschüssigen Fahrbahn aus dem Fahrzeug aus und sicherte dieses nicht ausreichend gegen das Wegrollen. Als er bemerkte, dass sich das Müllauto selbstständig in Bewegung setzte, versuchte er noch in das Führerhaus zu gelange und stürzte hierbei. Der Mann geriet mit einem Fuß unter das tonnenschwere Fahrzeug und wurde überrollt. Rettungskräfte brachten ihn schließlich mit schweren Beinverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Müllfahrzeug kam letztlich an der dortigen Böschung zum Stehen. Während der Unfallaufnahme war der Elisabethenweg gänzlich gesperrt.

