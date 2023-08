Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeuge aus Firmenauto entwendet - Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots)

Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in den Meckeswiesen gewaltsam Zugang zu einem Firmenwagen eines Sanitärunternehmens und entwendete hieraus mehrere hochwertige Akku-Werkzeuge. Die Täterschaft schlug die Heckscheibe des Autos ein und gelangte so an das Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, welcher verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell