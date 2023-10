Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1215) Holzkunstwerk zerstört - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots)

In der Nacht von Samstag (21.10.2023) auf Sonntag (22.10.2023) zerstörten Unbekannte ein Holzkunstwerk in Ammerndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum zerstörten Unbekannte ein Holzkunstwerk in der Vogtsreichenbacher Straße in Ammerndorf. Das Kunstwerk ist an einer Grünfläche aufgebaut und stellt zwei auf einer Bank sitzende Musiker dar. Die Unbekannten rissen eine der beiden Holzfiguren ab und schmissen diese einige Meter weiter auf den Boden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 969270

