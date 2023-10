POL-MFR: (1212) Randalierer beschädigte mehrere Autos in St. Peter - Festnahme

Nürnberg (ots) - Ein Einbruchalarm in einer Gaststätte in der Nürnberger Innenstadt rief am Freitagabend (20.10.2023) die Polizei auf den Plan. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen kurz darauf einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Der Alarm löste gegen 01:00 Uhr nachts an der Gaststätte in der Innenstadt aus. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie ein Diensthundeführer umstellten ...

