POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Betrug durch falschen Bankmitarbeiter - Tipps und Hinweise der Polizei

Alpirsbach (ots) - Zwei Kreditinstitute sind am frühen Mittwochmorgen in Alpirsbach zum Ziel von noch unbekannten Automatenknackern geworden. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge drangen die Täter im Zeitraum zwischen 4:15 und 4:30 Uhr in die jeweiligen Vorräume der beiden in benachbarten Gebäuden in der Hauptstraße befindlichen Kreditinstitute ein und ...

