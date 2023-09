Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestritten, gegangen und dann doch geschlagen

Jena (ots)

Kurz vor 20 Uhr informierten am Dienstag Zeugen über ein sich streitendes Pärchen in der Westbahnhofstraße. Der Streit wurde bis dato lediglich verbal ausgefochten. Noch vor Eintreffen der Beamten hatte sich die weibliche 18-Jährige vom Ort entfernt. Somit war lediglich noch ihr 18-jähriger Freund zugegen. Nachdem eine strafrechtliche Relevanz ausgeschlossen werden konnte, schien der Einsatz beendet zu sein. Doch weit gefehlt, denn knapp eine Stunde später gerieten beide Protagonisten erneut aneinander. Diesmal aber nicht nur verbal, sondern auch mit gegenseitigen Schlägen. Somit kamen die Beamten erneut zum Einsatz. Nach der Aufnahme der Anzeige sowie der Androhung weitere Repressalien, verließen die Zwei die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen.

