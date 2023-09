LPI-J: Im Rausch randaliert

Weimar (ots) - Am frühen Mittwochmorgen geriet vermutlich durch einen Blitzeinschlag der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Buttelstedt in Brand. Die Bewohner beider Doppelhaushälften konnten sich unverletzt ins Freie retten. Der Dachstuhl brannte komplett aus und macht das Haus vorerst unbewohnbar. Auch das angrenzende Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen, das Übergreifen auf weitere Gebäude wurde zum Glück verhindert. Der Gesamtschaden wird auf über 100 000 Euro ...

