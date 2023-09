Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Graffiti-Sprüher unterwegs

Weimar (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden wurden am Kasseturm und am Fränkischen Hof Graffitis gesprüht. Es handelt sich um die Schriftzüge "KHS" und "CWR" in den Farben Rot, Lila und Schwarz. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge konnte eine Kamera gegen 01:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen aufzeichnen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

