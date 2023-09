Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall ohne Führerschein

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen befuhren ein 33jähriger mit seinem Citroen und ein 51jähriger mit seinem BMW die Kromsdorfer Straße in Richtung Rießnerstraße. An der Ampelkreuzung Buttelstedter Straße ordnete sich der BMW-Fahrer zum links abbiegen auf die linke Spur ein. Der Citroen-Fahrer wollte sich ebenfalls links einordnen, übersah jedoch den BMW und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Prüfung der Berechtigungsscheine wurde bekannt, dass der 33jährige Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis besitzt. Da es sich bei dem genutzten Fahrzeug um ein Firmenfahrzeug handelt, erwartet auch den Geschäftsführer eine Anzeige.

