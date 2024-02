Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Kreditinstitute werden Ziel von Automatenknackern

Alpirsbach (ots)

Zwei Kreditinstitute sind am frühen Mittwochmorgen in Alpirsbach zum Ziel von noch unbekannten Automatenknackern geworden.

Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge drangen die Täter im Zeitraum zwischen 4:15 und 4:30 Uhr in die jeweiligen Vorräume der beiden in benachbarten Gebäuden in der Hauptstraße befindlichen Kreditinstitute ein und machten sich danach an den dortigen Geldautomaten zu schaffen. Nach aktuellen Informationen ist es den Unbekannten nicht gelungen, Geld zu erbeuten, der Sachschaden an den betroffenen Automaten liegt ersten Schätzungen zufolge insgesamt im fünfstelligen Eurobereich. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber, denen etwas verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

