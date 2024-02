POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte brechen Baucontainer auf und stehlen Baumaschinen

Pforzheim (ots) - Noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut in ein Unternehmen im Pforzheimer Ortsteil Huchenfeld eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des in der Industriestraße befindlichen Unternehmens. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ...

mehr