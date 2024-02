POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Nach tödlichem Verkehrsunfall: Unbekannter verwüstet Gedenkstelle am Unfallort - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagabend in eine Wohnung in Pforzheim-Eutingen eingedrungen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 19:45 und 22:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Enzstraße gewaltsam Zutritt, indem sie eine Türe aufhebelten. Danach entwendeten sie Bargeld im dreistelligen Eurobereich sowie weitere Gegenstände und ergriffen die Flucht. Die Kriminalpolizei hat ...

mehr