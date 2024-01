Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrzeugpedale verwechselt und Unfall verursacht (09.01.2024)

Königsfeld (ots)

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr hat eine Autofahrerin in der Forststraße einen Unfall verursacht und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Eine 90-jährige Opel Astra Fahrerin bog von der Schulstraße in die Forststraße ab. Dabei verwechselte sie Brems- und Gaspedal, verlor die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Nachdem sie zwei Vorgärten durchquerte, kam sie im Hof eines dritten Anwesens zum Stehen. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

