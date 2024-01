Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall im Kreisverkehr B 27/ B14- rund 20.000 Euro Blechschaden (09.01.2024)

Rottweil (ots)

Rund 20.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, im Kreisverkehr Hornbach (Bundesstraße 27/ Bundesstraße 14) passiert ist. Eine 33-jährige Fahrerin eines Renault Clio war auf der Tuttlinger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr Hornbach ein. Hierbei prallte die Frau mit einem im Kreisverkehr fahrenden VW Tiguan eines 42 Jahre alten Mannes zusammen. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am VW auf etwa 12.000 Euro und am Renault auf ungefähr 8.000 Euro.

